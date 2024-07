Volcan : l'accès au tunnel de lave de 2007 est autorisé

Le préfet de La Réunion autorise à partir de ce jeudi 11 juillet 2024 l'accès au tunnel de lave de 2007 pour le public. Étant non sécurisé, non aménagé et non balisé, seuls les guides professionnels connaissent parfaitement les lieux. Il est donc fortement conseillé d'explorer ce tunnel avec un encadrement technique qualifié. Nous publions le communiqué de la Préfecture ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

Comme pour le tunnel de lave de 2004, déjà autorisé, le tunnel de 2007 comporte des passages très étroits, qui nécessitent de s’allonger sur un sol abrasif ou d’éviter les parois en baissant la tête : il faut donc posséder l’équipement nécessaire (casque, gants, pantalon, etc.). L’usage d’un éclairage est également indispensable. L’ensemble de ces protections individuelles sont fournies par les prestataires professionnels.

Enfin, il est important de savoir qu’il est impossible de prévenir les secours par téléphone depuis l’intérieur du tunnel, la couverture réseau étant inexistante sous terre.

- 15 recommandations pour le tourisme volcanique -

Cette autorisation d’accès au tunnel de lave de 2007 fait partie des 15 recommandations présentées en décembre 2023 à l’issue d’un an de concertation lancée par le préfet de La Réunion auprès des élus, des professionnels de la montagne, des opérateurs touristiques et des habitants.

Ces recommandations, mises en œuvre progressivement, visant à faire évoluer la réglementation en période éruptive et renforcer l’attrait touristique pour le Piton de la Fournaise toute l’année.