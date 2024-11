L'aéroport Roland Garros mobilisé pour cet événement prévu le 17 novembre 2024

Du 15 au 18 novembre 2024, plusieurs aéroports en France et à l’étranger organisent des animations pour marquer la Journée Mondiale du Passager aérien, créée en 2023 par l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Le 17 novembre prochain, l'aéroport Roland Garros de La Réunion sera mobilisé pour accueillir les clients communs "comme des rois". (Photo : www.imazpress.com)

Lancée en 2023 par l’aéroport de Nice Côte d’Azur, la Journée Mondiale du Passager aérien sera célébrée cette année dans 19 aéroports, de France et de l’étranger. Prévue le 17 novembre à Roland Garros, cette initiative vise à remercier les passagers en organisant une journée festive avec animations et surprises dans les aéroports de Nice, La Réunion, Rome, et bien d’autres. Les festivités seront réparties sur plusieurs jours, du 15 au 18 novembre, selon les aéroports.