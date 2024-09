Direction de l'agence de santé de Wallis : l'ex-directeur du Centre hospitalier Ouest Réunion poussé vers la sortie

Selon Wallis La 1ère, depuis ce mardi 17 septembre 2024, Laurent Bien, ancien directeur du Centre hospitalier Ouest Réunion (Chor), n'est plus le directeur de l'Agence de santé (ADS) de Wallis. Selon la chaîne de télévision, il a été poussé vers à la sortie à la suite d'une grève du personnel pour réclamer, notamment, son départ. Les grévistes avaient cessé le travail depuis ce jeudi 5 septembre. Laurent Bien avait été nommé directeur de l'ADS de Wallis en septembre 2023, après près de dix ans à la tête du centre hospitalier de l'ouest (Photo www.imazpress.com)

Les grévistes ont obtenu gain de cause. "Les sept points de revendications ont été actés dont le départ immédiat du directeur" indique Wallis La 1ère. Regardez

- Une grève pour exiger son départ -

Pour dénoncer des "dysfonctionnements au sein de l’Agence de santé", médecins, infirmiers, aides-soignants, personnels techniques et administratifs ont cessé le travail dès ce jeudi 5 septembre à l'appel des syndicats SACEWF, CFDT et FO.

"Des revendications qui dénoncent surtout des pratiques ou des décisions de la direction actuelle", indique Wallis La 1ère, en l'occurrence Laurent Bien, ancien directeur du CHOR.

"Les grévistes dénonçaient le démantèlement du pôle de prévention par le nouveau directeur de la santé publique" ont déclaré les syndicas cités par la la chaîne de télévision.

Les grévistes ont aussi reproché à Laurent Bien d'"avoir sciemment évité la tenue d’élections et ignoré la création d'une Commission Médicale d’Établissement (CME), privant ainsi le personnel médical de toute représentation légitime et favorisant une gestion opaque et autoritaire".

