Bonne fête de l'Ascension

Après Pâques et le lundi de Pentecôte, les Réunionnais de confession chrétienne célèbrent ce jeudi 18 mai 2023 l'Ascension. À ne pas confondre avec l'Assomption, cette fête religieuse traditionnellement fixée 40 jours après le dimanche Pâques correspond à la montée au ciel du Christ. Le jour est férié en France.

L'Ascension - qui tombe toujours un jeudi, et ce, même si ça date peut être aléatoire – vient du latin "ascensio" qui signifie "monter vers". Dans la communauté chrétienne, cette fête désigne l'élévation du Christ au ciel et symbolise la vie éternelle.

Selon la Bible, Jésus mort et ressuscité s'est élevé, quarante jours après Pâques, et a disparu sous les yeux des apôtres. Mort et ressuscité, il quitte ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint.

Un jour devenu férié en France depuis l'Ancien Régime (1589-1789), alors que les fêtes chrétiennes rythmaient la vie des Français.

L'Ascension est également l'occasion pour de nombreux Réunionnais de faire le pont (encore un). Puisque les deux jours fériés précédents sont tombés un lundi. Mais comme on dit… jamais deux sans trois.

Bonne fête à toutes et à tous les Réunionnais.es de confession chrétienne

