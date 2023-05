L'Assemblée Nationale bannit le mot "métropole" dans un texte de loi

L'Assemblée nationale a voté ce mardi soir 23 mai 2023 un amendement pour bannir le terme "métropole" de ses textes dans le cadre de l'examen de projet de loi de programmation militaire. L'amendement a été déposé par le député guadeloupéen Olivier Serva (Photo d'illustration AFP)

Le député a demandé à "ne plus employer le terme métropole". "Le Petit Robert dit que la Métropole est un territoire considéré par rapport à ses colonies. Je vous propose un terme beaucoup plus neutre, beaucoup plus géométrique : l'Hexagone" a-t-il ajouté lors de sa prise de parole. Il a appelé à proscrire le terme "Métropole" et à "décoloniser les mots utilisés".

L'amendement a été adopté à l'unanimité. "Beaucoup de collègues députés m’ont remercié en me disant : ‘On n’avait pas conscience que ‘métropole’ était si connotée, si chargée en termes de sémantique coloniale'" a affirmé Olivier Serva à nos confrères d'Outre-mer la 1ère.

*PLUS JAMAIS LE TERME COLONIAL « METROPOLE POUR ÉVOQUER LA FRANCE HEXAGONALE!*

Définition du terme « Métropole » dans le Petit Robert : « Territoire d'un État considéré par rapport à ses colonies, aux territoires extérieurs. »

Proscrivons ce terme.

