L’association Colosse aux pieds d’argile mobilisée contre les violences sexuelles

Dans le cadre du 35e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’association "Colosse aux pieds d’argile" organise des actions de sensibilisation et de formation à La Réunion, du 21 au 26 novembre 2024. (Photo : www.imazpress.com)

L’association Colosse aux pieds d’argile, fondée par l’ex-rugbyman Sébastien Boueilh, multiplie les initiatives à La Réunion pour prévenir les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage.

Des interventions auprès de collégiens, des formations pour futurs éducateurs, ainsi qu’un ciné-débat autour du téléfilm éponyme seront proposés du 21 au 26 novembre 2024.

Ces actions visent à sensibiliser jeunes, encadrants et grand public tout en offrant des outils pour mieux agir face à ces problématiques. Reconnue d’utilité publique, l’association œuvre depuis plus de 10 ans pour protéger les enfants et soutenir les victimes.