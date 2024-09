L'association d’amis et parents de personnes handicapées mentales est "solide" et son "modèle est satisfaisant"

L'association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI) est "une association de taille moyenne dont la structuration est solide et le modèle satisfaisant, malgré des améliorations possibles et des évolutions souhaitables" estime, ce lundi 9 septembre 2024, la chambre régionale des comptes de La Réunion dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La chambre régionale des comptes de La Réunion a procédé au contrôle de l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI), association de loi 1901, non lucrative et gestionnaire d’établissements médico-sociaux destinés aux personnes en situation de handicap.

Elle formule trois recommandations à cette occasion.

Les capacités d’accueil des personnes en situation de handicap sont moindres

à La Réunion qu’en France métropolitaine. Le taux d’équipement en structures

d’hébergement pour adultes handicapés est de 2,9 pour 1 000 adultes, contre 4,1 en Hexagone.

S’agissant des enfants handicapés, le taux d’équipement en établissement est de 6 pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans, contre 6,8 en Hexagone.

Depuis sa création en 1965, l’association de parents d’enfants inadaptés de La Réunion (APEIR) devenue ADAPEI en 1978 est la seule structure départementale adhérente au mouvement parental de l’union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI) investi dans l’inclusion des enfants et des adultes en situation de handicap dans la société.

Ses établissements et services sont implantés sur la seule commune du Tampon.

Ayant connu des difficultés importantes d’ordre financier par le passé, l’ADAPEI La Réunion est aujourd’hui une association de taille moyenne dont la structuration est solide et le modèle satisfaisant, malgré des améliorations possibles et des évolutions souhaitables.

Sa gouvernance est marquée par une stabilité et un engagement du collectif parental quasi professionnel. Sa direction se caractérise par une gestion centralisée efficace qui comporte des marges d’amélioration par le bais de la modernisation des outils et des méthodes employées.

La trajectoire budgétaire se déploie sur des grands équilibres maitrisés, mais sa gestion opérationnelle doit se consolider et évoluer.

Le processus de gestion des ressources humaines présente des lacunes et des irrégularités sur l’ensemble des étapes du recrutement à la gestion du temps de

travail et doit être renforcé sans plus tarder.

L’association a su maintenir puis améliorer la qualité de la prise en charge, développer des savoir-faire novateurs et des projets innovants. Elle aurait d’ailleurs intérêt à mieux valoriser ses atouts, notamment en tant que première entité à avoir obtenu la labélisation Cap’Handéo sur l’île, mais aussi pour son action d’accompagnement des institutions dans le développement de la méthode facile à lire et à comprendre (FALC).

Elle pourrait bénéficier à ce titre d’une meilleure reconnaissance en termes de visibilité et de financements.

Si la prise en charge des usagers constitue le cœur du projet associatif, l’ADAPEI par son intégration au réseau UNAPEI porte également un message d’inclusion sociale qui pour mieux rayonner peut s’appuyer sur les systèmes d’information, la communication et l’ouverture sur sa zone naturelle d’activité.

L’association est confrontée à des problématiques régionales d’accès à la

prise en charge.

Le système d’orientation des usagers tarde à être déployé. L’association est particulièrement concernée par l’accueil de jeunes en amendement Creton.

Enfin, le transport des usagers n’est pas satisfaisant.

Son fonctionnement et ses résultats lui ont permis de bien se positionner dans le paysage des associations de taille moyenne du département de La Réunion,

mais les extensions capacitaires prochaines doivent l’engager à revoir ses modalités de gestion, tout en préservant sa singularité et son fonctionnement unique à taille humaine.