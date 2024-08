L'association Kartyé Lib MPOI invitée au siège des Nations Unies

Le 23 juillet 2024, Kartyé Lib MPOI a obtenu le statut consultatif spécial auprès de l'ECOSOC (Conseil économique et social) des Nations-Unies. À cette occasion, l'association est invitée à participer au sommet de l'avenir : des solutions multilatérales pour des lendemains meilleurs qui se tiendra au siège de l'ONU à New-York les 22 et 23 septembre 2024. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Cette recommandation prestigieuse représente une étape significative dans la mission que nous poursuivons depuis le décès de Sudel Fuma en 2014. Nous tenons à exprimer notre gratitude aux membres de l’association Kartyé Lib MPOI ainsi qu’à toutes les personnes qui ont soutenu nos actions.

Nous souhaitons remercier Abady Egata-Patché pour son soutien financier, ainsi qu'au regretté bâtonnier René Kichenin et à JF Fcok-Yee pour leur engagement financier. Leur dévouement et leur détermination ont été essentiels dans la poursuite de notre mission. Nous remercions également tous les bénévoles, partenaires et sympathisants qui ont contribué, de près ou de loin, à faire avancer notre cause. Grâce à leur aide précieuse, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles et continuer à faire entendre notre voix.

Ensemble, nous œuvrons pour la reconnaissance de notre histoire et la valorisation de notre patrimoine. Aux médias réunionnais qui ont toujours relayé nos revendications, ainsi qu’au professeur Prosper Eve pour son soutien indéfectible et sa disponibilité constante. Un grand merci également au géographe Jannick Fontaine pour son aide précieuse dans l’élaboration de ce dossier. Malgré des jours parfois décourageants, notre détermination à mener à bien ce projet et à faire connaître notre île ainsi que la richesse de son histoire à l’international a permis de surmonter toutes les difficultés.

Kartyé Lib MPOI continue le travail de l’historien Sudel Fuma, ancien Directeur de la Chaire UNESCO à l’Université de La Réunion, en impulsant le processus de transformation l’ancienne prison Juliette Dodu (1718-2008) en un site mémorial.

Le statut consultatif ouvre à Kartyé Lib MPOI un cadre d’observations et d’interventions privilégié :

- Capacité à assister et à participer aux réunions officielles des Nations unies

- La possibilité de soumettre des déclarations écrites et de faire des présentations orales au Conseil

- La possibilité d'organiser des événements parallèles sur des questions d'intérêt pour que Kartyé Lib MPOI puisse donner une visibilité internationale à La Réunion et à l’océan Indien.

Cet accès amélioré aux procédures de l'ONU permettra à Kartyé Lib MPOI de :

- Sensibiliser sur l’histoire de nos patrimoines et les 17 objectifs de développement durable (ODD) que l’ONU s’est fixée à l’horizon 2030.

- Apporter son expertise aux discussions politiques internationales

- Collaborer plus étroitement avec d'autres ONG et agences des Nations unies

- Influencer les processus de prise de décision concernant les ODD

À ce jour, nous avons réalisé plusieurs avancées notables :

- L’inscription du site patrimonial à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) le 23 octobre 2019 ;

- L’inscription du site patrimonial en tant que "site de mémoire associé au projet Route de l’esclave", label attribué par l’UNESCO le 23 novembre 2020 (cinq dans le monde entier dont un à l’île Maurice) ;

- L’organisation de 6 colloques internationaux pluridisciplinaires sur l’univers carcéral depuis 2018, encouragés par Doudou DIENE, avec le soutien et la présence de Mactar Ndoye lors de nos événements annuels. Ces événements ont permis de réunir plus de 200 chercheurs, experts, universitaires du monde entier et créer un réseau mondial sur les questions de l’histoire carcérale à l’époque coloniale ;

- La participation de La Réunion à la journée mondiale intitulée : Toussaint Louverture Day : L’installation de bustes d’abolitionnistes dans les jardins de la mémoire à Saint-André de La Réunion : Toussaint Louverture (2019), Louis

Timagène Houat (2022), Alphonse de Lamartine (2023) ;

- Le renouvellement du patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO à chaque événement ;

- Partenariat avec l’Université de Bahia (Brésil). Kartyé lib entretient par ailleurs, des liens avec une dizaine d’universités parmi lesquelles Yaoundé (Cameroun), Dakar (Sénegal), Guyane...