L’association les Handicapables va s'élancer dans le cirque de Salazie

Depuis sa création en 2018, l’association les Handicapables organise des tours en fauteuil roulant pour promouvoir l’inclusion et le dépassement de soi. Le 25 mai 2024, elle organise un défi exceptionnel : une randonnée de 24 km avec 1.000 m de dénivelé positif, reliant Saint-André à Hell-Bourg. Le départ est donné à 7h de Saint André, l'arrivée à Hell-Bourg est prévue à 14h après avoir sillonné les routes et chemins via Salazie.

"Les événements annuels rassemblent des personnes en situation de handicap de tous horizons afin de les sortir de l’isolement et de mettre en pratique notre devise" rappelle l'association.

"Salazie est à la fois le plus accessible et le plus verdoyant des 3 cirques de la Réunion. Là où la nature se donne en grand spectacle. Le cirque de Salazie, en plein cœur du Parc National, est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco" explique-t-elle.

Parmi les participants, on trouve "des personnes en fauteuil roulant, une jeune femme atteinte de la maladie de Parkinson, un cycliste autiste et un orchestre de personnes déficientes mentales".

Nouveauté cette année l’association Run Handi Move fera partie du cortège avec une joëlette. Pour les accompagner dans ce défi, une équipe de "pousseurs", de bénévoles et de motards se mobilisera pour assurer la sécurité et le bon déroulement de la randonnée.

Cette édition 2024 s'inscrit dans la continuité des succès précédents : le RunHandiTour 2018, le CilaosHandiTour 2019, le VolkanHandiTour 2021, les PlainesHandiTour 2022 et le MaidoHanditour 2023.

- L’association les Handicapables de la Réunion "bien plus qu’un défi sportif" -

Avec le soutien des villes de Saint-André et de Salazie, ces personnes autrement capables démontrent que "ensemble, tout est possible".

"L'association sous les feux des projecteurs grâce à ses défis sportifs exceptionnels et visuels, œuvre toute l'année pour l'inclusion et la visibilité des personnes en situation de handicap" écrit l'association.

Partout sur l'île, elle multiplie les actions : dans le cadre des Jeux Paralympiques de Paris 2024, elle se mobilise plus que jamais pour faire avancer la cause du handicap.

• Sensibilisation pédagogique en milieu scolaire : des interventions pour changer les regards et déconstruire les préjugés sur le handicap auprès des jeunes générations.

• Initiation aux handisports : découverte et pratique d'activités sportives adaptées, pour favoriser l'épanouissement et l'autonomie des personnes en situation de handicap.

• Organisation de journées du handicap : des événements festifs et informatifs pour sensibiliser le grand public et promouvoir l'inclusion.