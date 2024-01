L'eau du robinet de nouveau potable dans l'ensemble du Port, Saint-Pierre et Bras-Panon

Selon les résultats à jour ce dimanche 21 janvier à 17h00, l’eau du robinet peut à nouveau être consommée pour la boisson et la préparation des aliments dans les secteurs suivants : l'ensemble de la ville du Port, de Saint-Pierre, et de Bras-Panon. Les différents quartiers de La Possession, à l'exception de Dos d'Ane. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

L'eau est aussi potable :

- Les quartiers rattachés aux réseaux de distribution suivants à Saint-Denis : Bois de Nèfles, Montagne, Trinité, Domenjod-Commune Prima, Bellepierre, Sainte-Clotilde B, Bretagne parties haute et basse.

- Les quartiers rattachés aux réseaux de distribution suivants à Sainte-Suzanne : Quartier Français, Deux Rives et Marencourt.

- Les quartiers rattachés au réseau de distribution suivant à l’Etang-Salé : Canots les Bas.

- Les quartiers suivants de Saint-Louis : Calebasse Coco, Les Makes, Petit Serré, Palissade, La Rivière et Roches Maigres.



Retrouvez le détail des quartiers et rues rattachés à chacun des réseaux de distribution dans la rubrique FlashInfo des sites runeo.re et dioneo.re



Dans les autres secteurs, sans annonce du retour à la normale de la qualité de l'eau, l’eau du robinet ne doit pas être consommée pour la boisson ou la préparation des aliments. Il est recommandé de :



- Préférer la consommation d’eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes,

- Privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…).



Ces dispositions restent valables jusqu’à nouvel avis annonçant le retour à une qualité sanitaire satisfaisante de l’eau.