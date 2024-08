L'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable est lancée

La Maison de l'emploi du Nord de La Réunion (MDEN) et le Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP), en partenariat avec la Direction de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS), annoncent le lancement de l'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable. "Le concours s'attachera à récompenser les acheteurs publics et privés de La Réunion qui se distinguent par des pratiques d'achat exemplaires, durables et responsables au service du territoire et de sa population" précisent les organisateurs. Les dossiers seront reçus jusqu'au vendredi 27 septembre 2024 (Photo archives Cinor)

"Les Trophées de l'achat responsable ont pour vocation de promouvoir et d'encourager les démarches d'achat responsable et durable en mettant en lumière des réalisations exemplaires ayant des impacts positifs en termes d'insertion sociale, de préservation de l'environnement et de performance de la commande publique" indiquent les organisateurs.

Le concours favorise également le partage d'expériences entre les acteurs du secteur.

Pour cette quatrième édition, les Trophées sont ouverts gratuitement à tous les acheteurs, organismes de droit public ou privé, dont le siège social est situé à La Réunion. Les candidats seront évalués selon trois catégories : commande environnementalement responsable, commande socialement responsable et performance et innovation de la commande.

Les inscriptions pour l'édition 2024 des Trophées de l'achat responsable sont ouvertes depuis le 19 août et se clôtureront le 27 septembre 2024. Les lauréats seront annoncés en décembre 2024.

L'édition 2023 des Trophées de l'achat responsable a récompensé le Département de La Réunion et la Région Réunion pour leur engagement exemplaire en matière d'achat responsable.

Pour cette nouvelle édition, "la MDEN et le HCCP encouragent tous les acheteurs, publics et privés, à participer, à partager leurs expériences et à œuvrer ensemble pour un avenir durable et responsable à La Réunion" soulignent les organisateurs.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site officiel des Trophées de l'Achat Responsable - Tél : 02 62 93 72 63

Mél : mden@mden-reunion.fr

