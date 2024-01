L'EFS annonce la fermeture des unités de collecte ce lundi

A l’approche du cyclone Belal, l’Établissement français du sang (EFS) annonce la fermeture de toutes les unités de collecte (Maisons du don et Collectes mobiles) ce lundi 15 janvier 2024 (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Ce lundi 15 janvier 2024, par principe de précaution et de sécurité, les Maisons du don de Saint-Denis et de Saint-Pierre seront fermées et les collectes organisées sur le parvis de l’église de Sainte-Anne et à la paroisse Saint-Esprit de Trois-Mares sont reportées.

Nous invitions les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité, l’offre de collecte peut être amenée à évoluer fonction de l’évolution de la situation climatique.