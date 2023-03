Ce vendredi 31 mars 2023, Météo France Réunion a émis un avis de vigilance jaune fortes pluies et oragessur les zones Ouest, Sud et Sud-Est. "Une vigilance jaune fortes pluies et orages est émise pour une évolution diurne marquée sur les zones Ouest, Sud et Sud-Est cet après-midi et pour un risque orageux cette nuit sur les zones Nord et Est", indique Météo France.