L'entreprise Raf devient centre de formation des apprentis

L'enteprise "Raf qui forme plus de 2000 personnes par an à la Réunion, lance son centre de formation des apprentis (CFA) afin de proposer des formations en alternance et de répondre ainsi à des besoins de recrutement, en particulier sur les métiers en tension sur le territoire" écrit l'entreprise dans un communiqué

2.200 personnes ont déjà suivi un cursus de formation avec Raf en 2022 "avec un taux de retour à l’emploi de 91% grâce à son réseau de partenaires socio-économique à la Réunion et dans l’hexagone" note l'entreprise

Une cinquantaine de formations diplômantes et certifiantes sont proposées par l’entreprise qui étoffe son offre avec la formation en alternance. Son coeur de métier est la formation en sécurité, sureté, les métiers de l’aéroportuaire et de la prévention des risques. En septembre le centre de formation des apprentis démarrera avec 12 apprenants qui entameront leur formation dans le domaine du tourisme en tant que conseiller vendeur en voyage, "une suite logique pour l’entreprise" conclut RAF