L'est et le sud-est placés en vigilance fortes pluies et orages

Ce dimanche 19 janvier 2025, Météo France place l'est et le sud-est de l'île en vigilance fortes pluies et orages. Une dégradation humide plus marquée cette nuit est attendue sur l'est de notre île, le caractère orageux n'est pas exclu. La vigilance prend effet à 18 heures et durera toute la nuit, jusqu'à 7 heures lundi 20 janvier (Photo : www.imazpress.com)

Localement, ces averses peuvent prendre un caractère modéré à assez fort mais globalement les cumuls restent faibles.

Dans la nuit, "la moitié Est de l'île conserve un temps humide. Une évolution orageuse est du domaine du possible même si les cumuls de pluie restent raisonnables", indique Météo France.

Après une nuit assez humide, les éclaircies ré-apparaissent en matinée de ce lundi 20 janvier. "En journée, la nébulosité va crescendo et engendre un temps couvert sur une bonne partie du département. Des averses localement modérées se déclenchent sur les pentes ouest, sud et est de l'île", ajoutent les prévisions. Seul le littoral nord conserve de belles éclaircies.

