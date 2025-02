Les services de Météo-France viennent de publier le dernier bulletin de suivi des vigilances. Il en ressort que l'est et le sud-est de l'île vont passer en vigilance fortes pluie et orages à compter de 22h ce vendredi 21 février 2025, jusqu'à ce samedi 22 février à 16h, au minimum. Il n'y a pas d'autre vigilance en cours. (Photo : www.imazpress.com)