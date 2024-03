L'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies à 19 heures

Une vigilance jaune fortes pluies / orages a été émise par Météo France, à compter de ce mardi 19 mars 2024 à 19h. La vigilance se prolongera jusqu'à mercredi 20 mars à 7h (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

"Il va pleuvoir à l'Est d'une ligne Saint- Denis / Salazie / Saint-Philippe, parfois modérément dans les hauts et les environs de Sainte-Rose. Les cumuls attendus restent toutefois raisonnables pour le secteur, mais un risque orageux localisé justifie la mise en vigilance jaune pour les zones Est et Sud-Est" détaille Météo France.

