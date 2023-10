L'est, le sud-est et le sud de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages

Un front orageux est actuellement en approche du Sud des Mascareignes. L'activité principale devrait rester au Sud des îles. C'est d'ailleurs pour cela que Météo France Réunion a placé l'est, le sud-est et le sud de l'île en vigilance fortes pluies et orages à compter de ce vendredi 27 octobre 2023 (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Quelques averses sont attendues en mi-journée dans les hauts du Nord, les Cirques et les Makes, mais c'est surtout sur la région du Volcan qu'elles se manifestent cet après-midi. Elles peuvent alors se montrer marquées sur le massif du Volcan puis sur le littoral entre Saint-Joseph et Sainte-Anne, avec un faible risque de coups de tonnerre. La prudence est recommandée pour les sorties en montagne car le temps peut rapidement se dégrader", indique Météo France Réunion sur son site.

Ce temps lourd avec une tendance orageuse ne rend pas perceptible la petite baisse des températures avec 28 à 30 °c attendue sur le littoral, et environ 18 °c au Maido et au Pas de Bellecombe.