Les services de Météo-France viennent de publier le dernier bulletin de suivi vigilance. Il en ressort qu'une vigilance jaune vents forts va être déclenchée ce dimanche 2 février 2025 à partir de 7h du matin. Elle concerne l'est, le sud, le sud-est et le nord de l'île et se poursuivra au delà de 13h. La région ouest de l'île est épargnée. Aucune autre vigilance n'est en cours. (Photo : www.imazpress.com)