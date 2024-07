L'Etang-Salé : des opérations de capture de chiens errants organisées

Face à la recrudescence de chiens errants et divagants qui se constituent en meutes et pose de graves problèmes de sécurité à L'Etang-Salé, des opérations de capture des chiens errants et divagants en meutes ont été organisées sur la forêt de la commune.

Cette multiplication des chiens errants et divagants est "liée aux abandons des animaux par des propriétaires irresponsables" dénonce la commune.

"Au delà de la cruauté de ces actes, la loi Française, à juste titre, considère l’abandon comme un acte de maltraitance et le sanctionne sévèrement. L’abandon d’un animal domestique ou d’un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans de prison et de 45 000€ d’amende" rappelle-t-elle.

Par ailleurs, "le fait de détenir un chien ou un chat non identifié, né après le 1er janvier 2012, peut être puni d’une amende de 750€."

Suite aux attaques, en concertation entre la CIVIS et la Préfecture, des opérations de capture des chiens errants et divagants en meutes ont été organisées sur la forêt de L'Etang-Salé qui "doit demeurer un lieu de détente, de promenade et d'activités sportives que nous devons pouvoir fréquenter en toute sécurité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.".

"Mais la capture de ces animaux qui pour certains sont devenus sauvages, au cœur de la forêt est un exercice difficile qui de plus est contrarié par des incivilités : libération des chiens capturés, détérioration ou vol des cages… Nous déplorons ces actes qui compromettent la sécurité des usagers de la forêt et engagent la responsabilité de leurs auteurs" dénonce la ville.