L'Etang-Salé : les écoles et les crèches fermées ce lundi

A cause des fortes pluies

En raison "d’un épisode pluvieux exceptionnelle depuis plusieurs jours, ce qui dégrade fortement les conditions d’accueil des élèves et du personnel des écoles", la mairie de L'Etang-Salé annonce que les écoles maternelles et primaires, et les crèches seront fermées ce lundi 29 janvier 2024. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"La réouverture à la communauté éducative des écoles et public des établissements scolaires est prévue le mardi 30 janvier 2024 aux horaires habituels, sauf nécessité de reconduire la présente mesure" précise la commune.