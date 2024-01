La préfecture annonce ce mercredi 31 janvier 2024 que l'Etat lance un appel à projets pour la prévention de la délinquance. Les projet éligibles seront financés par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les collectivités territoriales, les intercommunalités, les organismes publics et les associations peuvent agir pour prévenir la délinquance sur leur territoire, en proposant des actions concrètes (exemples : projets contribuant à la tranquillité publique, à l’accompagnement de publics à risques, à l’aide aux victimes ou à la prévention de la radicalisation…).

Certains investissements relatifs à la vidéo protection de voie publique, à la sécurisation d’établissements scolaires ou de lieux de culte, ou encore l’achat d’équipements pour les policiers municipaux sont aussi éligibles à cette subvention de l’État.

Avec le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), instauré par la loi du 5 mars 2007, des subventions seront accordées aux porteurs de projets en phase avec les orientations du plan départemental de prévention de la délinquance (PDPD), signé par le préfet de La Réunion, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis et le président du conseil départemental le 18 octobre 2023. Il est disponible sur le site internet de la préfecture.

L'appel à projet porte sur les 4 axes suivants :



- prévention de la délinquance (programme D)- actions de prévention de la radicalisation (programme R)- sécurisation des établissements scolaires et équipement des polices municipales (programme S)- sécurisation des sites culturels sensibles (programme K).

Retrouvez en ligne les fiches détaillées des programmes de l’appel à projets en cliquant ici.

Pour candidater :

Pour déposer une demande de subvention, remplir le formulaire Cerfa N° 12156*06 et l'adresser, accompagné des pièces justificatives demandées, exclusivement en version dématérialisée selon les modalités suivantes :

- programmes S et K : envoi à l'adresse e-mail : pref-fipd-projet@reunion.gouv.fr

- programmes D, et R : les demandes de subventions doivent être saisies exclusivement sur la plateforme "SUBVENTIA" du ministère de l'intérieur et des Outre-mer

• Date limite de dépôt des dossiers : 5 février 2024 inclus. Les dossiers incomplets ou ne respectant pas les modalités et limite de dépôt ne seront pas étudiés