L'exposition "Regards croisés sur la mode engagée France-Chine" lance un appel à participation

Dans le cadre de l'organisation de sa prochaine exposition "Regards croisés sur la mode engagée France-Chine" qui aura lieu à Saint-Denis au mois de novembre 2024, l'association RUNway et ECO Impact lancent un appel à participation à tous les artistes, artisans couturiers et designers réunionnais engagés dans la mode éthique et responsable. L'occasion de renforcer les liens franco-chinois de l'île. (Photo : Eco impact)

La mode se met au vert. Dans le but de faire connaître la mode éthique à La Réunion, l'agence RUNway ouvrira ses portes fin septembre 2024. Afin de préparer au mieux l’évènement qui aura lieu au mois de novembre 2024, RUNway lance un appel à participation aux artistes, artisans, designers engagés dans la mode éthique et responsable à La Réunion.

L'évènement soutenu par l'Ademe International, et labellisé par le Ministère des Affaires Étrangères pour le 60ème anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, vise à mettre en lumière les savoir-faire textiles traditionnels français et chinois. Tout en favorisant les échanges et collaborations entre les deux pays dans le domaine de la mode durable et éthique.

Un lieu qui sera vivier d’échanges, de créativité, de partage et de collaboration pour faire connaître et faire grandir la mode responsable et circulaire à La Réunion tout en étant une vitrine du savoir-faire et du talent réunionnais. RUNWay a pour but de contribuera à sensibilisation locale et à la réduction des déchets textiles ainsi qu'à la préservation de nos ressources.

L’objectif est de mettre en lumière les talents réunionnais de la mode circulaire et de stimuler des collaborations créatives avec les artisans chinois aussi bien en matière d’upcycling que de savoir-faire traditionnels.

L’appel à participation est ouvert jusqu’au 30 septembre 2024. Les personnes intéressées peuvent demander les détails en envoyant un email à l’adresse : asso.runway@gmail.com