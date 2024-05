L'Hermitage : un pique-nique partage pour les victimes des inondations au Brésil

Ce lundi 20 mai 2024, un groupe Samba Novo (composéde plusieurs personnes) organise un événement en soutien au victimes des inondations au sud du Brésil. Les festivités auront lieu de midi à 17 heures sur la plage de l'Hermitage. Au programme, de la musique, de la danse mais également un pique-nique collaboratif afin de collecter des fonds pour les envoyer aux victimes. Nous relayons ci-dessous l'invitation.

Roda de Samba avec Samba Novo, initiation au forró avec Forro974 et pique-nique collaboratif afin de collecter des fonds pour les envoyer aux victimes des inondations qui ont détruit le sud du Brésil et ont fait 147 morts et 134 disparus (jusqu'à présent) dans 425 municipalités. Plus de 1,4 millions des personnes sont touchées.

Les musiciens et amants de la samba sont les bienvenus pour partager ce live.

"Si vous le pouvez, offrez un plat sucré ou salé ou une boisson pour nous permettre de les vendre et augmentez ainsi les fonds à envoyer aux 64 familles qui font partie du projet "Filhos da Terra", association d'agroécologie, syntropique et boulangerie biologique."

Le groupe Samba Novo sera le phare de ralliement pour une collecte en faveur des sinistrés des inondations désastreuses qui continuent à submerger le sud du Brésil.

Plus de renseignements ici.

- Le sud du Brésil en alerte face au "drame sans fin" des inondations -

Le sud du Brésil restait en alerte lundi après les nouvelles crues provoquées par les pluies torrentielles du week-end, venues prolonger le "drame sans fin" engendré par les inondations historiques qui ont fait au moins 147 morts dans la région.

La présidence a invoqué la "nécessité de suivre la situation liée aux inondations dans l'Etat du Rio Grande do Sul et de coordonner l'assistance à la population touchée et les travaux de reconstruction". Aucune nouvelle date n'a été annoncée.

Deux semaines après le début de ces intempéries sans précédent, et malgré les opérations de secours, cette importante région agricole offre toujours un spectacle de chaos, entre rues inondées, champs submergés, bâtiments ravagés et axes routiers coupés.

Dans le centre de l'Etat, durement frappé, une route conduisant à la ville de Lajeado, dans la vallée du Taquari, était bloquée lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'aéroport international de la capitale régionale Porto Alegre est toujours envahi par les eaux.

"Nous vivons la suite d'un drame sans fin ici dans le Rio Grande do Sul", a déclaré le vice-gouverneur de l'Etat, Gabriel Souza, sur la chaine Globo.

Et le bilan s'alourdit chaque jour.

Selon le dernier point publié lundi par la Défense civile, 147 personnes ont trouvé la mort, 806 ont été blessées et 127 sont portées disparues. Plus de 600.000 ont dû abandonner leur domicile, dont près de 81.000 accueillies dans des écoles et autres gymnases transformés en abris.

