L'Hexagone passe à l'heure d'hiver, La Réunion est en avance de trois heures

En ce dimanche 27 octobre 2024, l'Hexagone a effectué son passage à l'heure d'hiver. Il va donc falloir se réadapter aux trois heures de décalage... Vous vous réveillerez donc tous un peu plus fatigué et avec de plus grosses poches sous les yeux les lendemains de matchs de football, et il faudra patienter un tout petit plus longtemps pour regarder vos émissions préférées. Pour les journalistes, cela veut aussi dire des prises de parole officielles à suivre toujours plus tard...(Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les Outre-mer ne changent en effet pas d’heure. A l’exception de Saint Pierre et Miquelon qui suit l’heure de ses voisins, le Canada et les Etats-Unis.



Le changement d’heure a été instauré pour suivre la variation de luminosité. Il s’agissait surtout de faire des économies d’énergie après le choc pétrolier de 1973-1974. Mais avancer ou reculer sa montre serait inutile sous nos latitudes, tout simplement parce que les heures des levers et des couchers du soleil ne varient que faiblement.



Certains territoires ou collectivité se sont pourtant laissés tenter… La Nouvelle Calédonie par exemple l’a expérimenté en 1912 pour le renouveler, sans véritable succès en 1977, 1979, 1996 et 1997.

Ces décalages peuvent parfois être un casse-tête, notamment concernant les programmes télé en décalé, la difficulté de joindre la famille ou les amis vivant dans l’Hexagone.



Et si cela fait plusieurs années que la fin du changement d'heure est discuté, il n'y a pour l'heure aucune décision qui n'a été prise. Difficile de s'accorder entre pays, certains préférant l'heure d'hiver, et d'autres l'heure d'été. A La Réunion, le choix serait vite fait...



