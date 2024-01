Belal à Maurice : un décès, des pluies diluviennes, des inondations et une population en colère par "le manque de prévision

Après La Réunion, c'est au tour de l'île Maurice d'être exposée au plus près du cyclone Belal. La population est confinée depuis 20 heures ce lundi 15 janvier 2024, après que des inondations importantes ont déjà impacté le pays. Un décès a déjà été recensé dans l'île soeur. Les autorités semblent avoir été prises de court par les événements, et le directeur du centre météorologique mauricien, Ram Dhurmea, a démissionné. De nombreux Mauriciens ont exprimé leur colère face à la situation chaotique qui a touchée le pays. Belal passera au plus près de Maurice, à environ 70 km au sud de l'île, tôt ce mardi matin (Photo Le Mauricien)

Les hdaitants de Maurice ont été pris de court ce lundi, alors que seul un avertissement de classe 1 avait été mis ce lundi matin. L'île était passé en avertissement de classe 2 dans la matinée, avant le passage en classe 3 émis dans l'après-midi.

Dans ce contexte, la population était allée travailler et s'est retrouvée au milieu des rues inondées. Des scènes de chaos ont été filmées dans plusieurs communes de l'île.

"Lors de son intervention ce lundi 15 janvier, Pravind Jugnauth a fait part de son mécontentement et sa colère face à la situation chaotique qui règne dans le pays depuis ce matin" rapporte L'Express de Maurice. "Selon lui, les décisions ont été prises suite aux informations fournies par la station météo. Il a annoncé la démission du directeur, Ram Dhurmea. C’est désormais le no. 2 de la station qui est aux commandes" ajoutent nos confrères.

La montée soudaine des eaux à la suite des effets du cyclone Belal a engendré une première victime à Maurice. Il s’agit d'un quinquagénaire résidant à Pailles, indiquent nos confrères de l'île Maurice.

Le corps sans vie de la victime a été découvert vers 12 h 25 le long de la New Trunk Road à Pailles, précise Défi Média.

Cet agent de sécurité, circulant à moto pour rentrer chez lui, a été victime de la forte accumulation d’eau sur la route. Il a chuté et a été emporté par le courant puissant, se noyant par la suite.

Sur les réseaux sociaux, nombreuses ont été les personnes à exprimer leur colère face au manque de réactivité des autorités.

NEOC… Mauritius!!! So irresponsible and unpatriotic! You guys didn’t know we would have had that much rain? You let people go to work? ZERO! #mauritius #cyclone pic.twitter.com/cd47iaVlgR