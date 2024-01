L'île toujours en vigilance fortes pluies et orages, l'ouest épargné

La nuit a été arrosée sur l'Est et orageuse du côté de la route du littoral. Si l'ensemble du département connaît une accalmie temporaire ce vendredi 5 janvier matin 2024, les averses se déclencheront à nouveau à la mi-journée. L'intérieur de l'île et en particulier la région du Volcan sont concernés mais également le littoral du sud sauvage et de l'est. Le nord, l'est et le sud de l'île sont placés en vigilance fortes pluies et orages, seul l'ouest est épargné (Photo www.imazpress.com)

Les cumuls ont été important dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Du côté de Piton Sainte-Rose, 120mm ont été observés sur 12h. À La Possession et à la Grande Chaloupe, 65mm été enregistrés d'où le baculement de la route du littoral. De fortes détonnations ont aussi été entendus à Saint-Denis en première partie de nuit avec plusieurs impacts de foudre dans le chef-lieu.

Ce vendredi, la pluie reprendra de plus belle. "Les averses prendront parfois un caractère orageux et donnent des cumuls significatifs dans les hauts du Nord, de l'Est et sur le massif et les contreforts du Volcan. La vigilance est donc de mise" alerte Météo France.

"Les températures maximales restent élevées dans une fréquente ambiance de moiteur. Elles atteignent ainsi 31 à 34°C sur le littoral, 25 à 30°C dans les cirques, et 20 à 23°C au Maïdo et au Volcan" précise le bulletin.

Enfin, vigilance également côté mer en fin de journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Saint-Pierre. Une houle de Sud s'amplifiera entre 2 mètres 50 et 3 mètres.

