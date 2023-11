L’influenceur lerougailsaucisse mobilise ses abonnés pour combattre un compte jugé raciste

Ce lundi soir 20 novembre 2023, Nicolas DI, plus connu sous le pseudo Lerougailsaucisse, a fait un appel à solidarité de ses abonnés afin de fermer le compte d’une personne ayant des propos jugés racistes. Les faits se sont déroulés au lendemain de sa victoire pour le premier prix culinaire des Follow Me Awards. "Les propos en question attaquent non seulement lerougailsaucisse et portent atteinte à sa réputation mais également tous les réunionnais car ils sous-entendent que les Réunionnais ne vivent que des aides sociales de l'État et qu’ils devraient être reconnaissant et dire merci à la France" notent les soutiens de l'influenceur (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"Quand on vit sur des aides sociales, on ne critique pas la France, on dit merci", "Si vous voulez être indépendant comme La Corse, faites donc, personne ne vous retient. Moi je trouve ça triste et vous n’y survivrez pas socialement, ni économiquement", "Rend ta CAF !" aurait lancé la personne propriétaire du compte jugé raciste par les soutiens de l'influenceur.

Ces propose "ont fait réagir les internautes réunionnais qui ont partagé et signalé en masse le compte. Le député Frédéric Maillot a d’ailleurs réagi à la polémique sur son compte Instagram : "Quand on fait sa puissance sur le sang et la transpiration des autres, on vient pas les critiquer non plus", note lerougailsaucisse.Cette polémique survient dans un contexte où le racisme décomplexé semble en proue dans les outre-mers.

Rappelons que la semaine dernière, des faits similaires s’étaient produits en Martinique et qu’un gendarme a été suspendu et renvoyé en Hexagone pour propos inacceptables.

Dans un communiqué, la préfecture de la Martinique a montré son indignation avec les mots suivants "Aucun territoire de la République ne peut faire l'objet d'un tel mépris".

Lire aussi : "C’est grâce à nous si vous avez la CAF et le RSA" : le dérapage polémique d'un gendarme en Martinique

"C’est avec la même conviction que le rougailsaucisse a lancé son appel à signaler ce compte Instagram afin qu’il soit définitivement fermé et banni des réseaux sociaux" notent les soutiens de l'infuenceur.

Ils insistent sur le fait que la population créole ne doit plus se taire face à des personnes qui nous méprisent et nous rabaissent de la sorte.

"Le jeune influenceur rappelle que les Réunionnais, comme les Martiniquais travaillent et payent des impôts tous les ans comme tous les français. Il rappelle également que les aides sociales sont des droits pour lesquels nous cotisons chaque mois comme tous les français" terminent ses soutiens.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com