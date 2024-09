Christophe Lacobbi et Pascal Valiamin présentent les actions menées par la caisse de retraite complémentaire "Ircantec"

Avec 54.000 cotisants et 21.509 retraités bénéficiaires de la retraite complémentaire à La Réunion, l'Ircantec s'est réuni ce lundi 16 septembre 2024 pour faire le point afin de mieux informer la population sur la caisse complémentaire de retraite. L'occasion de rappeler également les différentes actions menées et soutenues par deux acteurs principaux : Christophe Iacobbi, président de l'Ircantec et Pascal Valiamin, administrateur de l'entreprise (Photo : www.imazpress.com)

En visite sur l'île, le Président de l'Ircantec, Christophe Iacobbi a une mission précise : informer la population bénéficiaire sur les dispositifs de l'Ircantec.

Pour rappel : "l'Ircantec est une caisse complémentaire qui regroupe l'ensemble des contractuels de la fonction publique d'État territoriale et hospitalière", explique Christophe Iacobbi, président de l'Ircantec. Cette caisse a pour mission de :

- Gérer les cotisations et les comptes individuels : les comptes des affiliés de l'Ircantec est mis à jour régulièrement pour permettre de garder le compte des points accumulés pour la retraite. Des points qui permettront par la suite aux agents de la fonction publique de bénéficier d'un apport complémentaire à leur retraite.

- Payer les retraites : une équipe est spécifiquement chargée de gérer les comptes des retraités et de veiller au bon versement de leur pension en respectant le calendrier des paiements et la réglementation. Elle a pour objectifs d'assurer le paiement des retraites en respectant les différentes échéances. Par exemple, les agents ayant accumulé plus de 3.000 points auront droit à un versement mensuel. De 1.000 à 2.999 points ce sera un versement trimestriel et de 300 à 999 points il s'agit d'un versement annuel. Quant aux agents ayant moins de 300 points, ils bénéficieront du versement d’un capital unique.

- Accompagner les retraités les plus fragiles dans ses politiques sociales

- Informer les clients

- Des finances en bonne santé -

"Aujourd'hui la caisse complémentaire a énormément de réserves, on parle d'à peu près 16 milliards d'euros", affirme le président de l'Ircantec. Il ajoute : "ces réserves vont être placées en action dans une politique d'investisseurs responsables, c'est-à-dire qu'on doit garantir 30 ans de retraite et pour ce faire on investit dans des entreprises pour les permettre de muter et passer vers une transition écologique".

"Pour bénéficier de cette complémentaire il faut tout simplement avoir travaillé dans une des trois fonctions publiques. Un actif sur deux a cotisé ou cotise pour l'Ircantec et pas seulement sur le territoire hexagonal, ça touche donc énormément de monde", confirme Christophe Iacobbi. Regardez

- Un besoin d'information sur le territoire réunionnais -

Pascal Valiamin, administrateur de l'Ircantec affirme : "le réseau de France Service est un réseau qui est au plus proche de la population. Ce qui est d'autant plus vrai dans un département comme le nôtre où la problématique est la difficulté d'accès aux services notamment dans les Hauts".

"Il arrive que des gens viennent pour des renseignements sur l'Ircantec pour liquider leurs retraites. C'est dans ce cadre-là que l'Ircantec a décidé de venir sur le département pour aller vers ses agents de France Service et de répondre efficacement aux questions de la population", souligne l'administrateur de l'Ircantec. Regardez

Aujourd'hui, le régime compte plus de trois millions d'actifs cotisants et 2.33 millions d'allocataires avec 55.000 organismes déclarants. Un régime qui s'applique aux agents contractuels du droit public des trois fonctions publiques, aux élus locaux, aux praticiens hospitaliers et autres.

En 2023, avec un compte de résultats excédentaire de 1.288 millions d'euros et un portefeuille de réserves s'élevant à 16 milliards d'euros, soit presque quatre années de prestations, l'institution confirme sa bonne santé financière ce qui lui permet de s'engager à garantir le paiement des pensions.



dn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com