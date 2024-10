L'Irlande découvre la littérature de La Réunion

La littérature réunionnaise par-delà les mers, c'est ce qu'à ramener l'écrivaine Gaëlle Bélem dans ses valises. Actuellement en Irlande, son premier livre "Un monstre est là, derrière la porte" vient d'être republié en anglais pour faire connaître le lauréat du prix métis de 2020. L'autrice poursuivra sa tournée internationale en Italie et en Amérique du Nord (Photo : Gaëlle Bélem)

La Réunionnaise Gaëlle Bélem, autrice de deux romans publiés aux éditions Gallimard, est actuellement en tournée littéraire en Irlande.

En effet, son premier livre, "Un monstre est là, derrière la porte" paru initialement en 2020 vient d'être republié en anglais.

Lauréat du Grand Prix du Roman Métis en 2020, premier roman réunionnais à être réédité en livre de poche chez Folio, son petit monstre est désormais le premier ouvrage réunionnais à faire l'objet d'une traduction anglaise, d'une tournée nationale et d'une présentation internationale. Après la France, la Martinique, la Suède et l'île Maurice, c'est donc à présent à l'Irlande d'accueillir notre littérature créole.

C'est un programme très riche et varié qui attend l'écrivaine, Gaëlle Bélem, entre Dublin et Galway. Enregistrement d'un podcast littéraire, tournées des librairies, rencontres-débats, lectures publiques, séances de dédicaces, visite de lycée, échanges avec des étudiants et professeurs à l'université, tea time avec l'ambassadrice de France et les membres du service de Coopération et de l'action culturelle, conversation avec la consule honoraire de France à Galway figurent ainsi à l'agenda de l'autrice.

Dans le cadre de cette tournée, Gaëlle Bélem est suivie par une journaliste et accompagnée des deux traductrices de son roman, Laëtitia Saint-Loubert et Karen Fleetwood. Arrivées respectivement de Porto-Rico et de la région d'Écosse, les deux traductrices d'un "Monstre est là derrière la porte" présenteront au public les enjeux et défis de la traduction en anglais d'un texte très créole.

Dans quelques mois, sa tournée internationale reprendra en Italie et en Amérique du Nord.