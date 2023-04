L'Office de tourisme du Sud célèbre l'obtention de la marque qualité tourisme

À l'occasion de la semaine des métiers du tourisme, l'office intercommunal du Sud revient sur l'obtention de la marque qualité tourisme le 9 décembre 2022. Une initiative créée en 2005 qui propose aux acteurs du secteur une méthode à suivre pour offrir une expérience de qualité aux visiteurs. Nous publions le communiqué de l'office du tourisme du Sud ci-dessous.

En cette "Semaine des Métiers du Tourisme", l'Office du Tourisme Intercommunal du Sud célèbre son engagement envers l'amélioration continue de l'expérience touristique grâce à la Marque Qualité Tourisme. Cette initiative, créée en 2005, offre aux acteurs du tourisme une méthode rigoureuse pour fournir une expérience de qualité aux clients.

Le 9 décembre dernier, la commission de la DGE Réunion a accordé la Marque Qualité Tourisme™ pour une durée de 5 ans à la SPL Office de Tourisme Intercommunale du Sud. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de l'équipe à fournir des services et des expériences de qualité. Un résultat d'autant plus marquant compte tenu de la jeunesse de la structure.

La Marque Qualité Tourisme est accordée aux prestataires touristiques qui ont adopté une démarche de qualité et qui s'engagent à la respecter quotidiennement. Elle résulte d'une collaboration entre les professionnels du tourisme, les organismes de promotion et les représentants de l'Etat.

Pour les touristes, elle est une garantie de qualité, permettant d'identifier les prestataires qui respectent des normes rigoureuses en matière d'accueil, d'information, de service et d'environnement. Elle est également un gage de confiance, permettant aux touristes de choisir leur destination en toute sérénité.

Pour les professionnels du tourisme, la Marque Qualité Tourisme est un véritable outil d'amélioration continue. Elle leur permet d'identifier leurs points forts et leurs points faibles et de mettre en place des actions pour améliorer la qualité de leurs services.

L'Office du tourisme du Sud est engagé dans une démarche de qualité qui permet d'impulser la mise en place de formations professionnelles à ses acteurs touristiques locaux. Cette initiative vise à les inciter à s'inscrire dans un processus évolutif pour mieux servir leur clientèle. Ainsi, ils peuvent proposer une expérience touristique toujours plus qualitative, adaptée aux besoins des visiteurs.

Les Offices de Tourisme évoluent dans un contexte reposant sur les capacités des équipes à s’adapter aux changements permanents et à la volonté des élus et des acteurs économiques de progresser vers une destination de qualité. Depuis 2014, la démarche qualité qui comprend l’obtention de la marque Qualité tourisme a été impulsée par la Fédération des Offices de Tourisme sur l’ensemble des Offices de Tourisme Intercommunaux de La Réunion. Cette démarche volontaire valorise un tourisme plus responsable et de qualité.

L’Office de Tourisme Intercommunal du Sud, né en 2020, est le dernier né des OTI de La Réunion et regroupe les offices de tourisme des communes du territoire de la CASUD: Tampon, Entre Deux, Saint Philippe et Saint Joseph.

Dès sa création, il a souhaité s'inscrire dans cette démarche promouvant la qualité de ses services envers ses clientèles et le progrès permanent dans l’organisation de sa structure. Pour obtenir la marque Qualité Tourisme, l'Office de Tourisme Intercommunal du Sud a dû se soumettre à un processus étendu et rigoureux comprenant un peu plus de 200 critères autour des thématiques essentiellement liés aux services d’accueil et d’information, de promotion et communication, d’accompagnement des prestataires touristiques, de développement durable, de management des équipes et d’écoute clients...

A travers ses engagements, l’Office de Tourisme Intercommunal du Sud garantit:

- un accueil créolisé adapté aux besoins et à la provenance des clients

- une information qualifiée, claire et précise au travers d’un temps d’échange avec une équipe professionnelle passionnée par son territoire

- la garantie de vivre des expériences exaltantes autour de l’art de vivre créole dans des lieux confortables et authentiques

- une prise en compte des avis et un traitement des réclamations de ses clients dans une logique d’amélioration continue des services et des prestations

- un accompagnement des prestataires touristiques basé sur la professionnalisation et le développement des compétences

C’est le 09 décembre dernier que la commission de la DGE Réunion a validé l'obtention de la marque qualité tourisme pour une durée de 5 ans pour la SPL Office de Tourisme Intercommunal du Sud concrétisant un objectif ambitieux compte tenu de la jeunesse de la structure (2 ans et demi depuis sa constitution).

Une belle reconnaissance de l’engagement des équipes à satisfaire ses clients en proposant des services et des expériences de qualité qui est mis en valeur lors de cette 1ère édition de la semaine des métiers du tourisme.