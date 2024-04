L'opération Je lis un livre péi revient du 20 au 27 avril

Pour la 8ème année, l’association La Réunion des Livres lance l’opération Je lis un livre péi, en partenariat avec la Direction des affaires culturelles (DAC), la Région et le Département. Comme l’année précédente, pour lui donner encore plus de visibilité, l’opération se déroule sur une semaine complète. Les animations se font dans les lieux culturels de l’île, du 20 au 27 avril 2024 : librairies, points de vente du livre, bibliothèques, média- thèques, galeries, écoles... (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Au programme : rencontres-dédicaces avec les auteurs péi, lectures, conférences-débats, spec- tacles, ateliers d’écriture, concerts, théâtre...

"La manifestation est unique en son genre puisqu’elle fédère l’ensemble de la filière réu- nionnaise du livre : auteurs, illustrateurs, des- sinateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et médiathécaires. l’opération consiste à soutenir et promouvoir l’économie du livre péi, à valori- ser la production locale, à animer le réseau avec l’ensemble des acteurs du livre et à toucher un large public" souligne l'association.

Cette manifestation se fait en lien avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril.

En 2024, les visuels sont réalisés par le dessinateur Olivier Giraud. Pour cette édition, plus de 40 lieux et plus de 100 auteurs, animateurs et artistes sont mobilisés.

- Nouveauté -

In bébèt livr, Coup de cœur des bibliothécaires du réseau de lecture publique de la Ville de saint-Paul est initié par commune et l'association La Rééunion des livres avec le soutien de la DAC.

Il vient rejoindre les prix littéraires organisés par La Réunion des livres afin de soutenir la création littéraire réunionnaise dans le cadre du Salon du livre péi (16, 17 et 18 mai 2024).

Ce coup de coeur littéraire prime deux auteurs et ouvrages péi :

– in bébèt livr – Granmoun : 1 auteur et 1 livre dans la catégorie adulte

– in bébèt livr – Marmay : 1 auteur et 1 livre dans la catégorie jeunesse

Il est ouvert à toutes les maisons d’édition de la réunion qui publient un.e auteur.e de la réunion. Annoncé dans le cadre de l’opération régionale Je lis un livre péi, le coup de cœur est remis lors de l’inauguration du Salon du livre péi le 16 mai 2024 à 12h au marché couvert de Saint- Paul.

Retrouvez le programme complet ici.