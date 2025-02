L'ouest de l'île en vigilance fortes pluies et orages à partir de 11 heures

Ce mardi 18 février 2025, à partir de 11 heures, l'ouest de l'île sera placé en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Dans un environnement instable, l'évolution diurne se met rapidement en place et des averses se déclenchent sur les hauteurs, voire sur le littoral sud-ouest à partir de la mi-journée et jusqu'en fin d'après-midi", indique Météo France (Photo : www.imazpress.com)

"En fin d'après-midi, une légère amélioration se dessine, pas tant pour la couleur du ciel qui reste bien terne, mais par l’essoufflement progressif des averses au cours de l'après-midi", rassure Météo France.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com