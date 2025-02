L'ouest et le nord en vigilance jaune fortes pluies et orage à partir de 11h

Météo France a émis une vigilance jaune pour fortes pluies et orages à compter de 11h locales et valable jusqu'à 19h locales pour le nord et l'ouest de l'île ce samedi 8 février 2025. "Dès le milieu de matinée, les nuages se forment sur les pentes, et les premières averses associées finissent par se déclencher un peu partout dans l'intérieur dès la fin de matinée", écrit Météo France. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Des débordements sont attendus en direction du Nord-Ouest et du Nord du département. Ces précipitations peuvent être parfois fortes, notamment dans la région de Saint-Denis et jusqu'au Port", précise Météo France.