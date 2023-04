Ce mardi 4 avril, l'Ouest et le Sud de La Réunion sont de nouveau en vigilance jaune fortes pluies et orages. "Des averses de bonne intensité se déclenchent comme par exemple sur les hauteurs de Saint-Leu, dans Salazie, vers Takamaka, sur Bourg-Murat, et vers Dos d'Ane. Un coup de tonnerre n'est pas exclu", indique Météo France.