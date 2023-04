Ce lundi 17 avril 2023, Météo France vient d'annoncer que l'Ouest et le Sud de l'île sont placés en vigilance jaune fortes pluies et orages. "En début d'après-midi, celles-ci deviennent plus fréquentes dans l'intérieur et peuvent être localement de bonne intensité et accompagner d'un coup de tonnerre. Ces averses concernent principalement les hauts de l'Ouest et du Sud-Ouest avec des débordements en direction du littoral possibles", indique Météo France. (Photo d'illustration)