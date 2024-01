L'ouest, le sud est le sud-est en vigilance fortes pluies et orages à partir de la nuit prochaine

Ce mardi 23 janvier 2024, Météo France Réunion a publié un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages pour les zones ouest, sud et sud-est de l'île. Une vigilance jaune vent fort est également valable à partir de la nuit prochaine pour toutes les zones excepté le nord. Un temps qui se dégrade, conséquence de l'arrivée de la future tempête Candice aux abords de La Réunion (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le sud de l'île, "il continuera à pleuvoir assez fréquemment et durablement, en particulier sur le relief et les pentes. Un caractère orageux est possible sous les averses les plus fortes", précise Météo France.

"Le vent de secteur Sud monte encore en gamme : rafales de l'ordre de 70 à 80 km/h un peu partout, voire un peu plus dans les Hauts et sur les sommets. Seule une petite partie Nord de l'île est protégée", ajoute le communiqué.

Le lendemain, le mercredi 24 janvier et selon les prévisions de Météo France "le mauvais temps qui a démarré dans la nuit dans le sud du département, persiste toute la journée. Les pluies sont par endroit conséquentes par accumulation, les secteurs déjà impactés par Belal sont de nouveau inondés, les rivières de Saint-Etienne et de Langevin coulent à flot".

