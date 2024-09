L’État soutient la création d’un projet sportif territorial à La Réunion

Ce mardi 24 septembre 2024, la conférence régionale du sport (CRdS) - nouvelle instance de gouvernance partagée constituée de l'État, collectivités territoriales, mouvement sportif, acteurs économiques aux côtés des organisations syndicales et des usagers du sport - s’est réunie sous la présidence d’Olivier Fort, pour adopter le diagnostic territorial du sport à La Réunion et évoquer les axes stratégiques qui constitueront le futur projet sportif territorial (PST). Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo www.imazpress.com)

Afin de disposer d’une image fidèle des réalités et enjeux sportifs du territoire de La Réunion, un ensemble de travaux a été engagé au premier semestre 2024 sur le territoire : entretiens ciblés, prise en compte d’études et de données récentes, organisation d’ateliers participatifs thématiques territorialisés, déploiement d’une plateforme visant à recueillir les contributions d’acteurs locaux.

Ces démarches, ouvertes au plus grand nombre, ont permis d’approfondir pas moins de 12 thématiques telles que : les équipements sportifs, le sport santé, la formation et la professionnalisation, le sport scolaire, la mobilité, l’inclusion des personnes en situation de handicap, la lutte contre les inégalités et les violences dans le sport, le sport de haut niveau, le bénévolat, les sports de nature et le tourisme, les échanges et les compétitions dans l’océan Indien et l’Afrique…

Le diagnostic sportif territorial offre une vision très élargie de ce que recouvre le sport sur notre territoire insulaire et il permet aussi de mettre en lumière des enjeux et certaines problématiques qui éclaireront les axes stratégiques du futur PST.

Ce diagnostic a été présenté lors de la conférence régionale du sport du 24 septembre dernier. Il va faire l’objet d’une large diffusion, par les services de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES), service de l’État en charge du secrétariat des conférences du sport.

- Les prémices du projet sportif territorial de La Réunion -

Stratégie pluriannuelle valable sur 5 ans, le PST comprendra des axes stratégiques, retenus par les membres de la conférence régionale du sport. Ce document de référence ne sera pas une fin en soi mais bien le début d’une entreprise collective qui devra solidariser les acteurs et déboucher sur des réalisations concrètes, au bénéfice de la population réunionnaise.

Il sera adopté au début du mois de novembre prochain.

Dans cette perspective, la CRdS du 24 septembre a permis de pré-identifier les 4 axes stratégiques suivants :

- les équipements et l’aménagement du territoire

- l'accompagnement à la montée en compétence des acteurs et la professionnalisation

l'accès à la pratique sportive en faveur du plus grand nombre

- les mobilités extraterritoriales : un outil en faveur de la formation des sportifs réunionnais.

Des travaux complémentaires vont prochainement être engagés entre les membres de la CRdS afin d’affiner ces premières orientations, qui se déclineront en actions volontaristes.