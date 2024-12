L'Université de La Réunion au service du développement local et régional de la filière énergétique

Le projet "Renforcement de capacité pour la TRansition et l’Audit éNergétique à MadaGAscar" TRANGA) porté par l’Université Bretagne Sud en partenariat avec l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo (IS-T) et l’Université de La Réunion, fait partie des huit projets lauréats sur la soixantaine de projets déposés lors de la seconde édition du programme "Partenariats avec l’enseignement supérieur africain" (PeA). Avec ce projet de 2,5 millions d’euros l’Université rejoint le réseau de plus de 50 établissements supérieurs français et africains au service du développement durable de 18 pays partenaires du programme. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Financé par le gouvernement français via l’AFD dans le cadre de la stratégie "Bienvenue en France" portée par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le Ministère de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation et leurs opérateurs l’ANR et Campus France, le programme PEA a pour objectif de financer des partenariats universitaires ambitieux dans des secteurs prioritaires pour le développement des 18 pays africains éligibles : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Comores, Djibouti, Éthiopie, Gambie, Guinée, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

Un enjeu majeur pour le continent africain où 60% de la population a moins de 24 ans et où le nombre d’étudiants doit doubler d’ici 2030 pour atteindre 22 millions.

Réunis à Cotonou du 10 au 12 décembre à l’occasion du premier séminaire du programme, tenu au sein de l’Institut français, les 13 lauréats, dont 4 projets se déploient au Bénin, tirent le bilan des 3 ans d’expérience de ce programme, lequel permet aujourd’hui à plus de 1.000 étudiants (dont 42% de femmes) de suivre une offre de formation et de recherche franco-africaine, marquée par le partage de valeurs communes (égalité de genre, diversité, liberté académique) et caractérisée par la mise en place d’actions transformantes et innovantes en lien avec les partenaires industriels.

Pendant trois jours, les porteurs des projets africains et français, ainsi que des acteurs de l’écosystème académique ont échangé sur les enjeux clés du PeA et partagé leur expérience et bonnes pratiques sur la conduite d’un projet académique partenarial franco-africain, l’innovation pédagogique au service de la professionnalisation dans les formations, l’implication des entreprises et des partenaires socio-économiques, la pérennisation académique et financière des partenariats. L’Université de La Réunion est intervenue en particulier sur l’apport du projet TRANGA à la réalisation des ODD et les clés pour faire converger des stratégies d’établissements dans la construction d’un projet partenarial durable.

- Tranga, un projet Frano-Malgache -

Le domaine de l’énergétique constitue un pilier essentiel du développement de Madagascar, qui a commencé sa transition énergétique par l’intégration des sources d’énergies renouvelables.

Le projet TRANGA vise à renforcer l’offre universitaire dans ce domaine, formations de niveaux licences et masters, en se focalisant sur la maîtrise et les économies d’énergie, prioritairement dans deux secteurs d’activités : l’industrie et l’habitat. Il cherche à renforcer l’adéquation emploi-formation notamment en adaptant l'offre de formation aux enjeux/besoins des employeurs et en veillant à ce que les nouveaux diplômés puissent être plus polyvalents.

Par ailleurs, le projet TRANGA couvre également le champ de la recherche, la formation continue ainsi que le transfert de technologie et l’innovation. Une ambition du projet est, en effet, le développement d’un plateau technique sur le site de l’IST-T : ouvert aux entreprises, il permettra l’expérimentation et l’innovation technologique qui leur est indispensable. Pour les entreprises partenaires, la principale plus-value du projet réside dans l’augmentation de leur capacité à se développer et à suivre, ou même à initier, l’évolution technologique liée à la transition énergétique ainsi que la disponibilité, sur le territoire malgache, de diplômés ayant les mêmes compétences que ceux des universités européennes.

Lancé à l’université de La Réunion en octobre 2023 en présence des représentants des établissements membres du consortium, de l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et de la Région Réunion, le projet TRANGA compte actuellement 93 étudiants et étudiantes inscrits dans l’offre de formation complète proposée dans le domaine de l’énergétique, qui comprend 4 diplômes dont le master génie civil, parcours EBENE (Espaces Bâtis ENvironnement et Energie) porté par l’Université de La Réunion et l’IST-T.

Accélérateur des transitions nécessaires pour la construction d’un monde plus juste et résilient, TRANGA contribue ainsi à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale.

L’objectif du PeA à horizon de 2027 est d’accueillir 4 000 étudiants et étudiantes, chaque année, dans les 13 filières soutenues par le programme.