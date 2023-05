L'Université de La Réunion ouvre un campus franco-indien scientifique en Inde

Lancé officiellement le 27 avril 2023 à Vellore (Inde), le projet de campus franco-indien "ILIADE" (Innovation par les plantes et l’IA pour l’Inde et la France) porté par l’Université de La Réunion et le Vellore Institute of Technology (VIT) aux côtés de six autres partenaires français et indiens, a pour but de renforcer la coopération universitaire et scientifique bilatérale France-Inde autour des thématiques stratégiques des sciences de la vie et de la santé. Les étudiants français, indiens et de la zone pourront désormais bénéficier d’un cursus complet et structuré Licence-Master-Doctorat (LMD) et un Master en biotechnologie sera créé. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion. (Photos : Université de La Réunion)

Jeudi 27 avril 2023 à Vellore (Inde), l’Université de La Réunion avec 7 autres partenaires français et indiens (lire par ailleurs), a lancé officiellement son projet de campus franco-indien "ILIADE" dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Ce projet "Innovation par les pLantes et l’IA pour l’InDe et la France" (ILIADE) fait suite à l’appel à projets lancé par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, que l’établissement réunionnais a remporté en 2022.

Cet appel à projets a pour but de renforcer la coopération universitaire et scientifique avec l’Inde en mobilisant les établissements français partenaires avec des établissements d’enseignement supérieur indiens autour d’une thématique stratégique qu’est la santé et en structurant la coopération bilatérale France-Inde dans ce secteur.

- Le projet ILIADE vise à : -

offrir aux étudiants français, indiens et, plus largement de la zone de l’association des États riverains de l'océan Indien (IORA) et de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la possibilité de suivre un cursus structuré et complet licence-Master-Doctorat (L-M-D) franco-indien dans le domaine des biosciences et santé afin de répondre aux objectifs de santé publique déclinés dans l’agenda 2030 (Objectif de développement durable no 3 des Nations unies n°3) ;



construire un écosystème pluridisciplinaire qui soit propice au développement de partenariats innovants multi-acteurs dans ce secteur stratégique des biosciences et de la santé (industries françaises présentes sur place et indiennes, pôles de compétitivité…) ;



permettre la mobilité croisée d’étudiants et d’enseignants, entre les différents établissements français et indiens membres de ce projet.



En particulier, ILIADE ambitionne de créer un master en biotechnologie, qui comportera 2 parcours : un premier intitulé "Biotechnology specialized in Medicinal plants and phytotherapy" et un second "Biotechnology specialized in Computer & artificial intelligence applied to biomedical data".

Ce diplôme articulé avec un 1er cycle existant au sein de chaque établissement partenaire débouchera sur un cycle doctoral dans plus de 10 unités de recherche associées. Il apportera une réponse universitaire aux besoins en diplômés et en montée en compétences des professionnels du secteur tout en favorisant le développement d’une recherche fondamentale axée sur les produits naturels et en particulier les plantes médicinales, qui pourront accéder à de nouveaux réseaux professionnels et programmes académiques et scientifiques.

Avec ce projet unique, l’Université de La Réunion poursuit le déploiement de sa politique de diplomatie universitaire dans l’espace indo-pacifique et son ancrage dans son bassin géographique.

- Les membres du consortium : -

Vellore Institute of Technology (VIT) – coordinateur indien

Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research (JIPMER) – partenaire indien

Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP) – partenaire indien

National Center For Biological Sciences (NCBS) – partenaire associé indien

Université de La Réunion (UR) – coordinateur français du projet

Université de Poitiers (UP) – partenaire français

Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) – partenaire français

Université Lumière Lyon 2 (ULL2) – partenaire français