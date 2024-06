L’Université de La Réunion rejoint le programme "ambassadeurs EU Careers"

Après le lancement le 6 mai du diplôme d’université "Ingénierie de projets européens dans les outre-mer", soutenu par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer en présence des représentants de la Préfecture de La Réunion et des collectivités régionale et départementale, l’Université de La Réunion poursuit sa politique volontariste à l’international, tournée résolument vers l’Europe en intégrant le programme "ambassadeurs EU Careers". Nous publions ci-dessous le communiqué.

Fort de sa politique volontariste à l’international, l’Université de La Réunion a rejoint cette année le programme européen "étudiants ambassadeurs EU Careers", mis en place par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), service inter-institutionnel des institutions européennes en lien avec le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), service du Premier ministre.

Ce programme permet chaque année à près de deux cents étudiants issus d’autant d’universités de l’Union européenne d’être formés et soutenus par EPSO afin de promouvoir les carrières et concours de la fonction publique européenne au sein de leur université et au-delà, via l’organisation de différents événement (ateliers, visio- conférences, etc.).

Aujourd’hui, 23 universités françaises disposent d’un étudiant-ambassadeur.

C’est le cas désormais de l’université de La Réunion, qui compte sur Laura Drummel, doctorante en droit européen, laquelle contribuera à faire connaître ce réseau aux côtés des 22 autres étudiants ambassadeurs français.

L’Université de La Réunion est la seconde université ultramarine avec l’université des Antilles à être représentée au sein de ce réseau.