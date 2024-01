L'Université de La Réunion rouvrira bien ce lundi, le site du Maïdo reste fermé

La réouverture de l’Université de La Réunion se fera dès le lundi 22 janvier , à partir de 5h. Celle-ci concerne : le Campus du Moufia, le site du Parc Technologique Universitaire, le site de la Victoire, le site de Bellepierre, le campus du Tampon, et le campus de Terre-Sainte. Le site du Maïdo, où perdurent des difficultés d’alimentation électrique, demeure fermé pour l’heure. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

L’équipe présidentielle et de direction tient "à exprimer toute sa reconnaissance et ses remerciements appuyés à l’ensemble des collègues et prestataires qui ont œuvré sans relâche et dans des conditions difficiles pour permettre une réouverture rapide".

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com