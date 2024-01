L'Université de La Réunion rouvrira le lundi 22 janvier

Après la levée de l’alerte rouge ce mardi, l’établissement est mobilisé pour effectuer les diagnostics de ses infrastructures, réparties sur l’ensemble du territoire. Les services techniques de l’établissement reprennent dès ce mercredi 17 janvier 2024 pour assurer les missions susmentionnées. Cette phase de diagnostic finalisée, un phasage de remise en service des installations sera amorcé afin de permettre un retour sur site pour le lundi 22 janvier 2024, date provisoire de reprise globale des étudiants et des personnels en présentiel, qui sera confirmée d’ici la fin de semaine. (Photo université de la réunion , photo sly/www.imazpress.com)

"Si le télétravail est envisagé pour les agents de l'université, conformément aux recommandations préfectorales et dans la mesure où cela est possible compte tenu du contexte dégradé, toutes les activités pédagogiques restent suspendues (cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, contrôles et examens)" précise l'université.



L'Université de La Réunion "recommande la plus grande prudence à l'ensemble de la communauté universitaire dans cette phase de sauvegarde et s'engage résolument pour un retour à la normale dans les meilleurs délais".