La baignade en mer et en rivière "dangereuse et déconseillée" après le cyclone

Suite au passage du cyclone Belal, l’ARS La Réunion et la préfecture rappellent à la population que la baignade est fortement déconseillée en mer et en rivière. Des prélèvements seront réalisés ce vendredi afin de vérifier la qualité des eaux. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Le passage du cyclone s’est traduit par de très fortes précipitations qui ont entraîné des écoulements importants de matières polluantes vers les lieux de baignade en mer, en rivière et dans les bassins. Aussi, il est recommandé de ne pas se baigner dans ces lieux car l'eau peut être de qualité dégradée et impropre à la baignade" note la préfecture.



Des prélèvements d’eau de mer seront effectués par l’ARS La Réunion ce vendredi dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de baignade et les résultats d'analyse seront connus ce samedi en fin de matinée. "Bien que l’eau puisse retrouver une certaine clarté au bout de quelques jours, il convient d’attendre les résultats du contrôle sanitaire, qui seront rendus aux communes" rappellent les autorités.



Pour les rivières et bassins, il est "fortement déconseillé de se baigner au regard des risques liés aux récentes crues ; le contrôle de la qualité de ces eaux pour la baignade interviendra ultérieurement".

Il est rappelé que le risque requin est également plus élevé en cette période. Il est donc "important de maintenir sa vigilance et de respecter les mesures de sécurité, en pratiquant les activités nautiques dans les zones autorisées et sécurisées, lorsque la baignade sera à nouveau possible".