Ti'Ban, l'entreprise péi qui veut relancer la banane rouge

Fruit lontan qui a disparu des étals depuis des années, la banane rouge va faire son retour à La Réunion. C'est en tout cas l'objectif de l'entreprise Ti'Ban, dirigée par Frédéric Law-Lin.

C'est un peu par hasard que Frédéric Law-Lin découvre cette variété locale. "C’est à travers une simple photo d’un régime de bananes avec la mention "Mi pens ke y pe interess a ou", sur les terres de l’un de ses amis, que l’inattendu s’avère être fructueux" raconte en effet l'entreprise familiale, passée entre les mains de trois générations différentes.



D'un seul pied, Frédéric Law-Lin a (re)développé la culture de la banane rouge, que l'on trouve depuis quleques temps dans plusieurs grandes surfaces de l'île. A termes, l'entreprise souhaite relancer officiellement ce fruit qui a longtemps été oublié par certains.



Alors que ce fruit était cultivé en abondance fût un temps, il a complètement disparu des étals du marché. Et pourtant, "il s'agit d'un fruit raffiné, moins sucré que la banane jaune et qu'on peut incorporer à de nombreuses recettes" estime l'entreprise.

Des recettes devraient prochainement faire leur apparition sur les réseaux sociaux de Ti'Ban, qui souhaite péréniser la consommation de la banane rouge, qu'elle soit consommée crue ou cuisinée.



- Promouvoir le local -



Côté culture, la banane rouge n'a pas grand-chose de différent avec la banane jaune. Elle nécessite elle aussi un climat tropical, à savoir du soleil et de l'humidité. "La culture prend environ 13 mois, soit un mois de plus que les bananes jaunes" précise l'entreprise.



Les bananes sont ensuite cueillies pour l'étape de mûrissage, qui prend quelques jours. "Nos régimes de bananes peuvent peser jusqu’à 30 kg soit environ 200 fruits par régime" détaille-t-elle.



"Nous avons à cœur de promouvoir les fruits lontan, c'est tout l'objectif de notre démarche" conclut Ti'Ban. " Planter local et manger local, c’est aussi encourager les producteurs Réunionnais et soutenir l’économie de l’île dans son ensemble, tout en préservant notre patrimoine : le savoir-faire local, la diversité des cultures."



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com