La canne à sucre : de la coupe à la transformation en passant par la pesée, vous saurez tout

Depuis le 11 juillet 2024 dans le nord et l'est et depuis le 22 juillet dans le sud, les sabres sont de sortie. Vous croisez régulièrement les tracteurs avec leurs remorques, les immenses cachalots verts et des cannes à sucre qui dépassent et qui parfois tombent sur l'asphalte. Mais où vont-ils déposer leur chargement, qui le récupère, quelles sont les étapes pour passer de cette solide tige, qui regorge de jus, à ces petits granulés roux, notre sucre ? Je vous explique (Photos vs/www.imazpress.com)

Aujourd'hui, il existe deux façons de récolter la canne. Au sabre par un coupeur de cannes - un métier en voie de disparition - ou par une machine coupeuse de cannes qui possède une lame de scie de 80 dents associée à un grappin qui sert à ramasser les cannes pour les déposer sur le côté du champ.



Je pars à la recherche d'un coupeur de cannes du côté de Bellevue à Sainte-Suzanne. J'interroge deux personnes qui récoltaient les cannes coupées pour savoir si je peux trouver un coupeur dans le coin. Réponse : "ou sa pa trouv sa isi. i ekzis pi. Les jeunes i ve pa fé sa, lé tro dur".

Effectivement, je n'en trouve pas. En revanche, les machines coupeuses de canne sont bien là. L'homme active le bras de la machine, actionne la lame de scie, avance le bras vers la canne et en deux secondes les cannes sont coupées. Le bras de l'engin possède également un grappin qui emprisonne les cannes coupées qui permet de déposer celles-ci sur le côté du champ en attendant le ramassage.

Une machine, qui ressemble à un de ces engins dans le film Mad Max, conduite par un homme est chargé de ramasser les cannes coupées et les dépose dans la remorque d'un tracteur.

Le tracteur plein à craquer, prend ensuite la direction de la balance de Saint-André.

- L'heure d'afficher le tonnage -

Arrivé au niveau de la balance, le tracteur entre sur le site, se dirige sur une plateforme et s'arrête. La plateforme est une immense balance. Dans une pièce, une contrôleuse pointe le poids transporté par le tracteur. L'écran de la balance affiche 27.100 kg (il s'agit du poids du tracteur et de la canne. Le poids du camion sera déduit bien sûr). Le tracteur quitte la plateforme pour laisser la place aux autres.

Le conducteur dirige désormais son tracteur vers l'échantillonnage.

L'appareil est muni d'une sonde. On peut comparer l'opération à une prise de sang qui doit mesurer le taux de sucre.

Vous avez déjà remarqué ces ronds qu'il y a sur les remorques des tracteurs? Je ne pensais pas que ces trous avaient une utilité. Et pourtant, ils sont là pour une bonne raison. C'est par un de ces trous que la sonde s'enfonce dans le chargement de cannes. Le manoeuvre appuie sur un bouton, la sonde, creuse à l'intérieur, tourne rapidement quelques secondes et ressort. L'ouvrier enfile un sac sur la sonde et récupère l'intérieur de celle-ci. Dans le sac, un échantillon de cannes broyées qui va se retrouver dans une machine à mesurer le taux de sucre.

- Le déchargement -

Dernière étape pour le tracteur et sa remorque, le déchargement.

Le conducteur manoeuvre pour placer sa remorque correctement et vide son chargement au sol sous les "griffes" de la balance. Il repart pour récupérer un autre chargement de canne et fait plusieurs voyages dans la journée entre le champ de canne et la balance.

Maintenant, c'est au tour du cachalot.

Mais vous saviez pourquoi on appelle ces grands engins, des cachalots ? Une des raisons que nous avons trouvé est que deux véritables cachalots se sont échoués à Saint-Pierre le même jour que le renversement accidentel d'une remorque près de l'usine du Gol. Voilà, maintenant vous savez...

À la balance, je remarque un emplacement vert qui ressemble à un énorme conteneur vide, avec des ouvertures aux extrémités et également sur le haut. Cet emplacement est réservé aux cachalots. Ces grands engins s'engouffrent à l'intérieur.

D'immenses griffes, dirigées par un homme enfermé dans une cabine tout en haut de la balance, descendent vers les cannes entreposées au sol. Les griffes de métal se referment et capturent une grosse "poignée" de canne à sucre. Elles se relèvent et se dirigent vers le haut du cachalot.

Les griffes s'ouvrent. Les cannes sont lâchées. L'engin bouge sous le poids de la canne qui s'écrase dans la benne. Le cachalot est plein. Il prend maintenant la direction de l'usine de Bois-Rouge pour déposer à son tour son chargement.

Je me rends également à l'usine de Bois-Rouge pour voir comment se passe la transformation. Mais ça... vous le découvrirez dans un prochain article. Restez connectés.

vs/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com