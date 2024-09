Ce lundi 23 septembre 2024, à la suite de la nomination du nouveau gouvernement, la CGTR appelle à la grève le 1er octobre 2024. Un gouvernement constitué dans "un total déni démocratique". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le gouvernement est désormais connu.

De droite et ultra libéral comme depuis 2017 avec Macron.

Ce gouvernement est constitué dans un total déni de démocratie.

De toute évidence, il ne répondra pas à l’urgence sociale.

Ce gouvernement relève d’un profond mépris de l’expression du peuple dans les urnes, et laisse augurer encore des nouvelles attaques contre le monde du travail.

Avec la CGTR et dans l’unité syndicale, mobilisons-nous le 1er octobre contre la vie chère à La Réunion, pour l’augmentation des salaires, des pensions et des bourses étudiantes ; pour la retraite à 60 ans à taux plein ; pour la défense des services publics, pour la réduction du temps de travail et pour l’application des conventions collectives nationales à La Réunion.