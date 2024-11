La cheffe réunionnaise Larissa Rajaonarivelo, deuxième au concours de la Cuillère d’Or à Paris

La cheffe réunionnaise Larissa Rajaonarivelo s'est distinguée lors de la finale de la Cuillère d’Or 2024, qui a eu lieu le 7 novembre 2024 à Paris, en décrochant la deuxième place de ce concours gastronomique international. Une performance qui, selon le Club export, "illustre le talent culinaire de l’île". (Photo : Club export)

Le 7 novembre dernier, Larissa Rajaonarivelo, cheffe réunionnaise, s’est illustrée sur la scène internationale en obtenant la deuxième place au concours de la Cuillère d’Or à Paris dans la catégorie « trophée cuisine professionnelle ».

Cet événement, réservé exclusivement aux femmes, vise à promouvoir l’excellence gastronomique au féminin. Larissa Rajaonarivelo a été sélectionnée comme finaliste parmi plus d’une centaine de candidates du monde entier.

La finale, organisée à l’École Ferrandi, a rassemblé huit candidates venues de divers horizons, toutes sélectionnées pour leur talent et leur créativité. Lors de cette édition, les participantes devaient relever deux défis culinaires : la réalisation d’un plat et d’un dessert.

La cheffe Larissa a séduit le jury avec une cuisine reflétant l’identité de son île natale, mêlant saveurs locales et raffinement technique. Le Club Export Réunion, engagé dans la promotion des talents locaux à l’international, assure avoir "joué un rôle clé dans la participation de la cheffe à ce concours".

Il a permis à Larissa Rajaonarivelo de bénéficier "d’un accompagnement logistique et d’une visibilité accrue à Paris. Cette distinction met en lumière le dynamisme de la gastronomie réunionnaise et le potentiel des talents féminins de l’île à s’imposer dans les plus grandes compétitions", conclut le Club export.