La Cise : des coupures de nuit à prévoir sur la commune de Salazie

Ce dimanche 8 septembre 2024, la Cise informe ses usagers que des coupures de nuit sont à prévoir sur la commune de Salazie dû à lz sacrée diminution des ressources. Des coupures sont à venir de 22h00 à 5h00 du matin. Une interruption qui permettra le remplissage des réservoirs. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

L’île de La Réunion traverse actuellement une période de sécheresse intense qui affecte directement la production et la distribution d’eau. Dans ce contexte, CISE Réunion fait appel à la responsabilité et à la solidarité de chacun pour limiter la consommation d'eau aux besoins essentiels.

Durant les prochaines semaines et ce jusqu’à ce que la ressource en eau soit à nouveau optimale, il est recommandé d’arrêter :

- L'arrosage des jardins

- Le remplissage des piscines

- Le lavage des véhicules et des espaces extérieurs



Interruptions de la distribution en eau :

Afin de permettre le remplissage des réservoirs et une distribution de la ressource la plus équitable possible entre ses abonnés, CISE Réunion procèdera à des coupures d’eau temporaire à compter de ce dimanche 08 septembre 2024 de 22h00 à 05h00. Ce plan de distribution pourra être réactualisé en fonction de l’évolution de la situation.

Secteurs impactés :

- Village Hell-Bourg

- Bé-Mahot

- Camp Ozoux

- Ilet à Vidot

- Plateau Sisahaye

-Fond de Rond-Point Belouve