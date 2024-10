Ce mardi 15 octobre 2024, la Cité des Arts et le Château Morange dévoilent leur programme pour le mois d'octobre. L'occasion de faire le plein d'arts à travers des programmes divers et variés tels que du théâtre, des concerts, des conférences ou encore des expositions. Nous publions le programme ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Au programme de la Cité des Arts -

- Réunion Graffiti du 17 au 20 octobre :

Festival international des arts urbains : workshop, battles, marché de créateurs, concert et l'incontournable Block Party ! Rendez-vous à La Cité des Arts pour cet évènement gratuit.

- Si t'es foot le samedi 19 octobre :

Journée d'activités gratuites autour du foot réel et virtuel. En partenariat avec Make Your Clutch, Gaming La Kour, Ligue réunionnaise de football, Espace Culturel E.Leclerc, et avec le soutien de FreeDom et Empreinte Animation. Rendez-vous à La Cité des Arts de 10h à 19h pour cet évènement gratuit.

- Concert Sskyron & Isnel le samedi 19 octobre :

Premier concert en duo de ces deux artistes pop / RnB / afrobeat, dans le cadre de Réunion Graffiti. Rendez-vous à La Cité des Arts à 20h.

- Convention tattoo du vendredi 25 (après-midi) au dimanche 27 octobre :

La 5ème convention de tatouage de La Réunion revient avec plus de 80 tatoueurs et tatoueuses du monde entier, et la possibilité de se faire tatouer sur place. Les marmailles sont les bienvenus avec des activités dédiées ! Rendez-vous à La Cité des Arts.

- Concert Lofofora le samedi 26 octobre :

Le mythique groupe de métal français est de retour sur l'île, avec en 1ère partie Tukatukas, dans le cadre de la Convention Tattoo. Rendez-vous à La Cité des Arts à 20h.

- Vernissage Project Rooms le samedi 2 novembre :

Découvrez des œuvres de Christiane Fath, Migline Paroumanou (en photo) et Térésa Small, ainsi que leurs portraits filmés et des performances, en partenariat avec Documents d'artistes La Réunion. Rendez-vous à La Cité des Arts de 15h à 18h pour cet évènement gratuit.

- Au programme de Château Morange -

- Théatre musical Zistwar Bébèt du 15 au 31 octobre :

Tournée de 4 représentations gratuites de la Cie Lolita Monga sur le territoire de la CINOR, dont une le 31 octobre à Château Morange. Frissons kap kap garantis ! Rendez-vous à Château Morange pour cet évènement gratuit.

- Conférence Martha Cooper le mercredi 16 octobre :

Conférence en anglais (avec traduction) de la pionnière américaine de la photographie urbaine, accompagnée du journaliste Olivier Cachin, dans le cadre de Réunion Graffiti. Rendez-vous à Château Morange à 19h pour cet évènement gratuit.

- Avant-première La Case d'en Haut le samedi 19 octobre :

Long métrage de fiction d'Emmanuel Parraud, anciennement intitulé "Quitter les lieux". Gratuit sur réservation à Château Morange.

- Fête du cinéma d'animation le mardi 22 et mercredi 23 octobre :

Ateliers de découverte, rencontres professionnelles et projections. "Zombillénium" sera de retour sur les écrans pour l'occasion ! En partenariat avec Rubika Réunion et Gao Shan Pictures. Rendez-vous à Château Morange pour cet évènement gratuit.